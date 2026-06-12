◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス２―１阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が「３番・遊撃」で先発出場したが、左足の違和感を訴え、５回の守備からベンチへと退いた。１点リードの初回、阪神・村上から左翼席上段に今季８号ソロ。その後は通常通りプレーを続行していたが突如、宜保が遊撃に入る形となった。岸田監督は試合後「守備のときだと思いますけどね。大事を取って代わっても