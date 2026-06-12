シンガー・ソングライターの岡崎体育が、１３日に開催されるイベント「ＰａｎｇｅａＥＸＰＯ２０２６」への出演を見送ることが１２日、発表された。心身の体調不良により療養が必要となったためだという。ソニー・ミュージックアーティスツの公式サイトで同日、「【急告】岡崎体育『ＰａｎｇｅａＥＸＰＯ２０２６』出演キャンセルのお知らせ」のタイトルで出演とりやめを告知。「いつも岡崎体育を応援いただき、誠に