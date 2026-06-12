面識のある県内に住む30代女性の頭などに複数回足蹴りするなどしてけがをさせた疑いで志布志市に住む会社員の男（32）が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは志布志市志布志町に住む会社員の男（32）です。 志布志警察署によりますと男は今年５月下旬、志布志市で県内に住む面識のある30代女性の頭や背中などに複数回足蹴りするなど暴行を加え、全治およそ2週間のけがをさせた疑いがもたれています。 別の捜査の過程で