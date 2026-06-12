先月28日に運用が始まった新たな防災気象情報ですが、災害の種類が河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つにカテゴリーに分けられ、1から5までのレベルが付きました。 それぞれのレベルには、レベル3で高齢者等避難、レベル4で避難指示など、避難情報を紐づけています。 奄美で週末、まとまった雨も予想される中、新しい防災気象情報が始まってこの2週間、課題もみえてきました。 運用が始まった 新たな防災気象情報 先