【モデルプレス＝2026/06/12】ABEMAは2026年6月12日午後6時より「東出昌大の野営デトックス」（朝日放送テレビ制作）のABEMAオリジナルエピソードとなる＃6を配信した。【写真】東出昌大、黒リップ×ドレス姿で雰囲気ガラリ◆東出昌大出演「東出昌大の野営デトックス」「東出昌大の野営デトックス」は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日