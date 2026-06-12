神戸市役所本庁舎2号館再整備事業の起工式典と記者会見が12日、神戸市中央区の事業予定地で行われた。老朽化した旧2号館の建て替えを進める大型再開発事業で、市庁舎機能に加え、ホテルやオフィス、商業施設などの民間機能を併せ持つ複合ビルを整備する。神戸市が進める三宮再整備の中核事業の1つとして位置付けられており、2029年度の完成・開業を目指す。再整備後の外観イメージ（提供：神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者）