◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3-1中日（12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）中日は先発の柳裕也投手が5回3失点と粘りの投球を披露しますが、打線は日本ハム先発・細野晴希投手を含め、リリーフ陣の前に苦戦。相手のミスによる1点のみに終わり接戦を落としました。この日先発したのは、前回登板で7回無失点の好投を披露した柳投手。初回は先頭からツーベースヒットを放たれると、送りバントと四球で1アウト1、3塁のピンチを迎え