Little Glee Monsterが、19日午後6時30分より東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてフリーライブを開催することを発表した。【写真】活動休止を発表したLittle Glee Monster・MAYULittle Glee Monsterは11日、メンバーのMAYUが体調不良により一定期間活動を休止すると発表。今後は当面の間、5人体制で活動することを伝えた。そんな中で発表された今回のフリーライブは、グループにとって2022年11月以来の開催と