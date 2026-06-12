■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の女子5000m決勝が12日行われ、山本有真（26、積水化学）が自己ベスト更新となる14分59秒89で日本選手権初優勝をとげた。さらに、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜10月