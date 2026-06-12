中日戦に先発した日本ハム・細野＝エスコンフィールド日本ハムが10季ぶりの8連勝。細野が6回2/3を6安打11奪三振1失点の好投で今季2勝目を挙げた。打線は1―1とされた直後の五回に水野の適時三塁打とレイエスの適時打で2点を勝ち越した。中日は5年連続交流戦負け越しが決定。