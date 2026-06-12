歌手の氷川きよしさん（48）が12日、肺炎のため9日に86歳で亡くなった、中村玉緒さんを追悼しました。氷川さんは2024年3月まで、玉緒さんと同じ長良プロダクションに所属。2003年には『TAMAO＆KIYOSHI』というユニットで『ラブリィ』という楽曲をリリースしていました。■氷川きよしさん追悼コメント全文いつも電話で中村玉緒さんが、美空ひばりさんの「越後獅子の唄」を歌われていたのを、今、懐かしく思い出しています。玉緒さ