ひんやり…▶▶この作品を最初から読む10年住んだマンションを離れ、いざ新たな環境へ。猫たちはどんな反応を示すのか!?「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語る著者・卵山玉子さんのおうちにいるのは、タイプも性格も違う3匹の猫ちゃんたちと、少し世話が大変なウーパールーパー。ボス猫のトンちゃん（9歳）、マイペースな猫シノさん（8歳）、やんちゃ坊主な猫たねお（6歳）、そして小さなウーちゃん（2歳）に