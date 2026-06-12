おばあちゃんと私は本当にいろいろあったし▶▶この作品を最初から読む長年一緒に暮らしてきた祖母を突然亡くした、ゆるりまいさん。不要なものは即捨てる、断捨離の達人ゆるりさんにとっても、遺品整理は辛く苦しい作業だったそう。捨てることが苦手だった祖母が遺したたくさんの品々。ひとつひとつに思い出があり、故人が大事にしたものを処分する怖さもあったそうです。ゆるりさんとお母さんが向き合った、遺品整理の