First Love is Never Returnedが、新曲「Passengers」を7月1日にリリースする。 （関連：【写真あり】First Love is Never Returned、jo0ji、離婚伝説ら出演満員のO-EASTを揺らした『Spotify Early Noise Night #16』） 本楽曲は、バンドが得意とする80年代シンセポップと90年代J-POPのエッセンスが反映されつつも、最新のサウンドメイクで創り込んだ爽やかなナンバーとなっている。 また、本楽曲は作曲と