JR東日本は、2027年度初めに運行開始予定の新たな特急列車の名称を「ルナ・アズール（Luna Azul）」に決定したと発表しました。スペイン語で「青い月」を意味するこの列車は、かつての寝台列車のDNAを受け継ぎながら、全車グリーン個室という圧倒的な上質さを備えた新時代のクルーズ特急です。春から秋は品川〜青森間を日本海経由で結ぶ「夜行列車」、冬は品川〜長野原草津口間を結ぶ「昼行のリゾート特急」という、季節で運行ルー