プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（39）が12日、自身のSNSを通じ、2日に肺炎のため76歳で死去したプロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを追悼した。「ガッツ石松さん。ボクシング界の偉大な先輩として、多くのことを学ばせていただきました。心より感謝申し上げます。安らかにお眠りください。心よりご冥福をお祈りいたします」