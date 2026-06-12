◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）阪神がオリックスに惜敗し今季ワーストの4連敗を喫した。初回に先発・村上が西川、紅林にキャリア初となる2者連続被弾を浴びて2点を献上。その後は追加点は与えなかったが、打線がなかなか援護できなかった。オリックスの小刻みな継投の前に奪った得点は5回2死満塁で大山の押し出し四球の1点のみ。オリックス守備陣の再三の攻守にも安打を阻まれた。7回2失