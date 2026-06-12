◇陸上日本選手権第1日（2026年6月12日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げ決勝は、パリ五輪金メダルの北口榛花（JAL）が5投目に今季自己ベストの62メートル86をマークし、2年ぶり5度目の頂点に立った。9月の愛知・名古屋アジア大会代表も内定した。今季不調の北口は一時4位に後退したが、逆転のビッグスローを披露。腕を振り抜いた後にダイブするほどの渾身（こんしん）の投てきで、記録が表示されると、飛び跳ねて