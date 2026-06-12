埼玉県立小児医療センターで抗がん剤治療の注射を受けた5人の患者に神経症状が出て、うち1人が死亡した問題で、再発防止策を盛り込んだ報告書の概要が公表されました。この問題は、埼玉県立小児医療センターで白血病の治療で抗がん剤の髄腔内注射を受けた患者5人に神経症状が出て、このうち10代の男性1人が死亡したものです。病院は調査の結果、亡くなった1人を含む3人の髄液から、「髄腔内注射」で使用されるはずのない薬液「ビン