【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 2−0 南アフリカ代表（日本時間6月12日／エスタディオ・アステカ）【映像】豪快ヘディング弾→天に捧げて感涙（実際の様子）メキシコ代表FWのラウール・ヒメネスが、4大会目のワールドカップで待望の初ゴール。かつて頭蓋骨骨折という大怪我で選手生命の危機に瀕し、父親も亡くしたばかりだったストライカーが見せた“涙”に、ファンが胸を打たれている。共催国のメキシコは日本時間6