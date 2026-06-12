◇交流戦中日１ー３日本ハム（2026年6月12日エスコンフィールド）競り負けた中日は、今季ワーストの借金19を抱えた。両リーグ最速で40敗に到達。シーズン62試合目での40敗到達は、95年の61試合に次ぎ、64年に並ぶ球団ワースト2位の低空飛行ぶりだ。先発・柳は初回1死一、三塁からマルティネスの三ゴロの間に先制を許したものの、2回以降は粘りの投球を続けた。日本ハム戦は過去3戦1勝2敗ながら、敵地に限れば同2戦2敗、