お笑いタレントの有吉弘行が１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。昨年末に起きた恥ずかしい?事件?を振り返った。駐車場の話題になり有吉は「駐車券もういらないパターン多いじゃん。あれさ、車のここ（センターコンソール）に溜まらない？『これ、ここもいらないんかい！』みたいな」と指摘。共演のマツコ・デラックスが「なんか変なクセでね、後からなんかあった時に、『これ（駐車券）が必要