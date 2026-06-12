◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子５０００メートル決勝が行われ、同種目の日本記録保持者で４連覇中の田中希実（豊田自動織機）が、１５分００秒９３で２位だった。レース中盤以降前に出て独走状態だったが、残り１００メートルの直線で山本有真（積水化学）の驚異的なラストスパートにのまれ、最後はかわされた。優勝すれば２４年に達成した１５００メートルに続き、同種目でも５連覇達成だ