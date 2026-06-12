厳選した素材を使用し、こだわりの製法で作られた和洋スイーツが揃う【シャトレーゼ】。ラインナップが豊富で、その日の気分やシーンに合わせて選べるところも魅力です。今回は、手土産やちょっとした差し入れにもぴったりな、見た目も華やかな「オシャレケーキ」をピックアップしてご紹介します。 見た目の可愛らしさに会話も弾む！ 目が離せなくなるようなキュートなデコレーショ