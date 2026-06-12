◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子やり投げ決勝で２０２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が５投目に６２メートル８６のシーズンベストをマークし、２年ぶり５度目の優勝を飾った。体が倒れ込むほどに力強く腕を振り切り、記録を確認すると満開の笑顔。ガッツポーズしながらピョンピョンと競技場を跳ね回って喜びを表現し、「まだまだ喜べない記録なんですけど、少しちょっと、兆しが