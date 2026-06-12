SWEET STEADYが、新曲「とびきりドラマティカ」を6月12日（金）に配信。同日21時にミュージックビデオを公開した。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ニュー・アーティスト賞など3部門にエントリーされ、今年4月には幕張メッセでの単独公演2DAYSを大成功させたSWEET STEADY。このたび配信スタートとなった「とびきりドラマティカ」は、一目惚れした女の子のまっすぐな乙女心を、ドラマチックなストーリー仕立てで描いた王道片想