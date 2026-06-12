King & Princeが、6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、初回限定盤に収録される『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜 ビジュアルコメンタリー？』のティザー映像を公開した。本日公開されたのは、初回限定盤の特典映像として収録される”ビジュアルコメンタリー？“のティザー映像。ライブ映像を見ながらKing & Princeが思い出やエピソードを語る…か