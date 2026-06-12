書類整理に使うイメージが強いファイルスタンド。実は向きを変えるだけで、机の上の小物やバッグ収納にも使える便利アイテムになるんです。今回は、【DAISO（ダイソー）】で見つけた「ファイルスタンド（A4）」の“じゃない使い方”をお試し。家の中のちょっとしたスペースがすっきり整う、気軽に試せる収納アレンジです。 書類整理だけじゃない！ ファイルスタンドの活用法 今回使ったのは、【ダイソ&