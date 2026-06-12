お笑いタレントの大久保佳代子が１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）にゲストとして出演。ロケ日に５５歳の誕生日を迎える一幕があった。この日の「手間暇かけすぎグルメ」のロケに登場した大久保。」都内でのロケの冒頭、「ありがとうございます。５５歳の誕生日を迎えました」と自らロケ日の５月１２日が５５歳がバースデーであることを明かした。「ペタジーニと同い年です」と、ヤク