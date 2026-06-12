鈴木実貴子ズが＜47都道府県路上ライブツアー“いばらのみち ファイナル”＞を、7月19日(日)に大阪・大阪城公園にて開催することを発表した。本企画は、2026年1月にリリースしたメジャー2ndアルバム『いばら』のリリースを記念して全国47都道府県を訪れ、路上ライブを行う企画“いばらのみち”の締めくくりとして開催されるもの。当日は鈴木実貴子（Vo, G）によるソロでの弾き語りライブを実施。ズ（Dr）は、会場でのセッティング