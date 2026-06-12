気温が上がり軽やかな装いに変わる季節は、ヘアスタイルもイメージチェンジを楽しんでみませんか？ 重たい印象になりがちなボブも、カットや巻き方で動きを出せば、一気に爽やかな雰囲気へ。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の髪にこなれ感を添えてくれる、軽やかなボブをご紹介します。 透け感を楽しむレイヤーボブ 透明感のあるグレージュカラーを合わせた、軽やかなレ