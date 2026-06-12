日本では15人に1人が生涯に一度はうつ病を経験すると言われており、精神的な病は決して他人事ではありません。筆者の知人もその1人で、蓄積されたストレスをうまく発散できず『適応障害』と診断されました。今回はそんな筆者の知人のエピソードをご紹介します。 環境の変化 私は正社員として会社勤めをしています。 オフィスのメンバーの仲が良くほのぼのとした社内の雰囲気が大好きだったのですが、あるとき