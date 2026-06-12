◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）日本ハムは接戦を制し、日本一に輝いた２０１６年の１５連勝以来の８連勝。新庄剛志監督にとっては連勝記録を更新した。先発の細野は、走者を許しながらも要所を三振で締める力強いピッチング。暴投での失点があったが７回途中６安打１失点（自責０）、１１奪三振の好投で、ノーヒットノーランを達成した３月３１日のロッテ戦（エスコン）