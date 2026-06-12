BE:FIRSTが、ジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist-」を公開した。ジャネット・ジャクソン ＆ BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」をサプライズリリースし、6月14日(日)にKアリーナ横浜にて開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演＜JANET JACKSON JAPAN 2026＞にスペシャルゲストとして出演するBE:FIRST。2025年10月29日(水)にリ