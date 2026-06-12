◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）中日は２連敗で、借金が今季ワーストの１９に膨らんだ。交流戦は６勝１０敗となり、残り２試合。５年連続の負け越しが決まった。打線は３試合連続で同じオーダー。何度も好機をつくりながら、決定打が生まれなかった。３回１死一、三塁で１番・岡林につないだが、空振り三振。鵜飼も三ゴロに打ち取られると、４回も無死二塁から阿部、サノ