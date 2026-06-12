コスプレイヤーのすずらが11日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。 【写真】思わず拡大至極のボリューミーが襲うメガネ＆制服姿 すずらは「初表紙＆巻頭を担当しています！」と告知し、「北海道での夢の撮影でした…!! キツネにもなったよ」と続けた。キツネ耳を着用して手にはファー、ブラウンのキツネ色コーデのショット