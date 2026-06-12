アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「デート代」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】ドン引き！デート代の支払いで「ないわ…」な振る舞いとは？（男女別・図解6枚）デートの会計時、「引いてしまう」異性の振る舞いとは？調査は4月6日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。デート代の支払