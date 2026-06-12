◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム3−1中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは先発の細野晴希投手が7回途中まで1失点の好投。5回には打線がつながり水野達稀選手、レイエス選手と連続でタイムリーが飛び出すと、最後までリードを守り切り勝利しました。これで日本ハムは今季初の8連勝を飾りました。打線は初回マルティネス選手の内野ゴロの間に1点を先制し、幸先よいスタートを切ります。先発・細野投手は、初回、2回と