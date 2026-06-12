高市首相が、現在8%となっている飲食料品の消費税を2年間ゼロにすると公約した2月の総選挙から4カ月がたった。衆議院解散の記者会見では「悲願」とまで表現した。実際に総選挙では、チームみらいを除く各党が、消費税について減税方向の主張を行った。 関連記事：護憲派の視点から見ても憲法9条は改正すべき理由、「守ることのできない条文」は危険 そして足もとでは、ゼロにするためのレジの改修といったシステム的な困