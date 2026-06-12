「ソフトバンク２−４ヤクルト」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは快進撃が止まり、交流戦連覇にも「黄信号」が灯った。連勝が５でストップ。交流戦順位でこの日勝利した西武に、０ゲーム差の勝率差で抜かれて２位に転落した。先発の前田純が５回パーフェクトの投球から一転、六回表に突如乱れた。先頭の内山に中前打を許すと１死後に安打と四球で満塁のピンチを招いた。ここで岩田に同点の２点適時打を浴び