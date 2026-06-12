◇交流戦日本ハム3―1中日（2026年6月12日エスコンF）日本ハムがチーム10年ぶり、新庄剛志監督（54）就任後初の8連勝を飾った。1―1の5回1死二塁から水野がフェンス直撃の左越え適時三塁打を放ち、勝ち越し。さらにレイエスの中前適時打で加点した。先発の細野は6回2/3を6安打1失点（自責0）、11奪三振の快投。新庄政権では初、チームとして16年以来10年ぶりの8連勝に導いた。