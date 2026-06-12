天皇陛下はフィリピンで発生した地震を受け、大統領にお見舞いの電報を寄せられました。宮内庁によりますと、両陛下は、6月8日にフィリピン南部で発生した地震による甚大な被害に心を痛められ、陛下は12日、フィリピンのマルコス大統領に対し、両陛下からのお見舞いの気持ちを電報で伝えられたということです。フィリピンの大統領夫妻は5月、国賓として訪日し、両陛下は夫妻を皇居に招いて宮中晩さん会などを催し、親しく懇談され