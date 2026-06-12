元タレント・田代まさしさん（69）が12日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、初めて薬物に手を出した時期について言及する場面があった。「初めてお薬をやっちゃったのは、おいくつなんですか?」という直球の質問が投げかけられた。これを受けて田代さんは「白い系のはヤクザの人がやると思ってたの。葉っぱとか、ああいうのはちょっとオシャレかなっていうイメージ。映画の