「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発の広池は自己最長の８回、自己最多の１１３球を投げて、６安打２失点の好投。同点で降板し勝敗はつかなかった。１点リードの二回に２つの死球で２死一、二塁とされ、佐野、筒香の連続適時打で一時は逆転を許した。五回から７回まではパーフェクトに抑える好投。同点の八回は、２死から佐野の投前に上がった飛球を一塁・安田、三塁・上田、捕手・佐藤