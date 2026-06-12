ついに開幕した、FIFAワールドカップ2026。しかし、初戦の相手オランダに日本、実はこれまで勝てていないんです。強敵撃破のため「攻守の要」に注目しました。森保ジャパンの絶対的エース・上田綺世選手（27）。日本が初戦で激突するオランダの国内リーグで今シーズン25ゴールを挙げ、日本人初の得点王に。そんなオランダを知り尽くすエースの武器は、豪快で安定感のあるヘディングシュート。2025年のブラジル戦もヘディングで逆転