All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「セレブだと思う芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：高嶋一家／65票2位にランクインしたのは、高嶋一家です。父・高島忠夫さん、母・寿美花代さんを筆頭に、長男・高嶋政宏さん、次男・高嶋政伸さん（※共に高は、はしごだか