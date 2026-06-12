元欅坂46で俳優の長濱ねるさんは6月12日、自身のInstagramを更新。映画『ラブ≠コメディ』の完成披露試写会でのドレス姿を公開しました。【写真】長濱ねるの白ドレス姿長濱さんはヒロイン役長濱さんは「『ラブ≠コメディ』完成披露試写会ありがとうございました」とつづり、写真を1枚公開。肩のドレープが印象的な白いロングドレスをまとい、すらりとした抜群のスタイルを披露しました。シンプルながら洗練されたデザインが長濱さ