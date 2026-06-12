個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、All Aboutの読者や動画視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 桐谷さんは100万円あったらどの優待銘柄を買いますか？【今回の質問】「桐谷さんのことを知って株主優待に興味を持ち、100万円を投資に回したいと思っています。ただ、優待銘柄がたくさんあり過ぎてなかなか選べません。桐谷さんなら100万