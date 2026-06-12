タレントの江口ともみさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫でお笑いタレントのつまみ枝豆さんとの入籍30周年を祝うツーショットを公開しました。【写真】江口ともみ＆つまみ枝豆の入籍30周年ショット夫・つまみ枝豆との結婚30周年ショット江口さんは「本日入籍30周年記念日 5年毎にお祝いしてくれる友人にディナーご馳走になりました みぃありがとねー」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、「30」の飾りが付いた白い花