1回オリックス1死、紅林が左越えに2者連続の本塁打を放つ＝京セラドーム逃げ切ったオリックスが4連勝。一回の西川、紅林の連続本塁打で2点を先制し、先発ペルドモら8投手による継投で反撃を1点に抑えた。2番手の入山が今季初勝利。阪神は今季初の4連敗。村上は立て直したが、打線が低調だった。阪神戦に先発したオリックスのペルドモ＝京セラドーム